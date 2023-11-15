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Глава МИД Армении обсудил углубление сотрудничества с главой Европарламента

Глава МИД Армении обсудил углубление сотрудничества с главой Европарламента Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил углубление сотрудничества с председателем Европарламента Робертой Мецолой.
В регионе
15 ноября 2023 г. 17:27
Глава МИД Армении обсудил углубление сотрудничества с главой Европарламента

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил углубление сотрудничества с председателем Европарламента Робертой Мецолой.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась 15 ноября в Брюсселе. Стороны обсудили повестку Всеобъемлющего партнерства Армения-ЕС, выразили готовность расширить взаимодействие между Европейским парламентом и Нацсобранием Армении.

Стороны отметили важность усилий по установлению мира в регионе.

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