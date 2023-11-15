Глава МИД Армении обсудил углубление сотрудничества с главой Европарламента

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил углубление сотрудничества с председателем Европарламента Робертой Мецолой.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил углубление сотрудничества с председателем Европарламента Робертой Мецолой.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась 15 ноября в Брюсселе. Стороны обсудили повестку Всеобъемлющего партнерства Армения-ЕС, выразили готовность расширить взаимодействие между Европейским парламентом и Нацсобранием Армении.

Стороны отметили важность усилий по установлению мира в регионе.