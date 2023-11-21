Глава МИД Армении не поедет на заседания в рамках ОДКБ в Беларуси

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не поедет на заседания в рамках ОДКБ, которые пройдут 22-23 ноября в Минске.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не поедет на заседания в рамках ОДКБ, которые пройдут 22-23 ноября в Минске.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником состоялся обмен мнениями по армяно-белорусской повестке дня. Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске", - говорится в сообщении.