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Глава МИД Армении не поедет на заседания в рамках ОДКБ в Беларуси

Глава МИД Армении не поедет на заседания в рамках ОДКБ в Беларуси Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не поедет на заседания в рамках ОДКБ, которые пройдут 22-23 ноября в Минске.
В регионе
21 ноября 2023 г. 21:33
Глава МИД Армении не поедет на заседания в рамках ОДКБ в Беларуси

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не поедет на заседания в рамках ОДКБ, которые пройдут 22-23 ноября в Минске.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником состоялся обмен мнениями по армяно-белорусской повестке дня. Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске", - говорится в сообщении.

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