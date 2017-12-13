Глава МИД Армении: Мы ликвидируем подписанный протокол о нормализации отношений с Турцией

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Мы ликвидируем подписанный между Турцией и Арменией протокол о нормализации отношений".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Он отметил, что президент страны Серж Саргсян несколько месяцев назад обнародовал свою позицию в связи с этим вопросом: "Президент Армении Серж Саргсян заявил в сентябре этого года, что официальный Ереван признает протокол недействительным. С тех пор не было сделано никаких положительных шагов в направлении нормализации. По этой причине мы встретим весну 2018 года без этих протоколов".

Напомним, что протокол о нормализации отношений между Турцией и Арменией был подписан в октябре 2009 года в Цюрихе. Документ должен был вступить в силу после утверждения в парламентах обеих стран. После этого Турция открыла бы границу с Арменией. 16 февраля 2015 года президент Армении Серж Саргсян принял решение об отзыве этого документа.