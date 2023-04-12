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Глава МИД Армении: Мы готовы к возобновлению контактов с азербайджанской стороной

Глава МИД Армении: Мы готовы к возобновлению контактов с азербайджанской стороной Армения готова к возобновлению контактов с азербайджанской стороной.
В регионе
12 апреля 2023 г. 17:37
Глава МИД Армении: Мы готовы к возобновлению контактов с азербайджанской стороной
Арарат Мирзоян

Армения готова к возобновлению контактов с азербайджанской стороной.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил в парламенте глава МИД Арарат Мирзоян.

"Даже в условиях прекращения непосредственных контактов переговорный процесс никогда не прерывался. В течение этого времени стороны несколько раз обменивались предложениями по поводу текста мирного договора", - сказал министр.

Отметим, что ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге заявила о том, что очередная встреча сторон пройдет в РФ.

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Версия на английском языке Armenian FM: Yerevan ready to resume contacts with Azerbaijani side
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN rəhbəri: “Azərbaycan tərəfi ilə təmasları bərpa etməyə hazırıq”

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