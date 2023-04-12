Глава МИД Армении: Мы готовы к возобновлению контактов с азербайджанской стороной

Армения готова к возобновлению контактов с азербайджанской стороной.

Армения готова к возобновлению контактов с азербайджанской стороной.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил в парламенте глава МИД Арарат Мирзоян.

"Даже в условиях прекращения непосредственных контактов переговорный процесс никогда не прерывался. В течение этого времени стороны несколько раз обменивались предложениями по поводу текста мирного договора", - сказал министр.

Отметим, что ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге заявила о том, что очередная встреча сторон пройдет в РФ.