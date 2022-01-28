О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян считает 44-дневную войну результатом большого самообмана.
В регионе
28 января 2022 г. 10:08
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян считает 44-дневную войну результатом большого самообмана.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в беседе с журналистами.

"Хватить жить во лжи. Произошедшая с нами катастрофа - результат большого самообмана. Необходимо посмотреть реальности в глаза, говорить друг с другом прямо, не скрывать чего-либо", - заявил Мирзоян.

Он добавил, что не хочет отвечать на критику армянской оппозиции относительно переговоров о нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. Министр призвал объяснить ему, как получалось, что, начиная с 1990-ых годов, переговоры или переписка с Турцией велась периодически, однако общество не было проинформировано об этом.

"Рассказываю в парламенте и с других трибун все, о чем ведут переговоры", - заявил глава МИД.

"Мы не первая и не последняя страна, у которой был долгий конфликт с соседней страной. Мы настроены на долгосрочный и стабильный мир", заключил глава МИД Армении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenian FM: Results of 44-day war stemmed from great self-deception

Самое читаемое

Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
22 января 2022 г. 13:27
Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
ФотоНачали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
24 января 2022 г. 06:52
Во Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне
ФотоВо Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне
21 января 2022 г. 22:54
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
22 января 2022 г. 13:33
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi