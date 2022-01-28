Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян считает 44-дневную войну результатом большого самообмана.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян считает 44-дневную войну результатом большого самообмана.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в беседе с журналистами.

"Хватить жить во лжи. Произошедшая с нами катастрофа - результат большого самообмана. Необходимо посмотреть реальности в глаза, говорить друг с другом прямо, не скрывать чего-либо", - заявил Мирзоян.

Он добавил, что не хочет отвечать на критику армянской оппозиции относительно переговоров о нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. Министр призвал объяснить ему, как получалось, что, начиная с 1990-ых годов, переговоры или переписка с Турцией велась периодически, однако общество не было проинформировано об этом.

"Рассказываю в парламенте и с других трибун все, о чем ведут переговоры", - заявил глава МИД.

"Мы не первая и не последняя страна, у которой был долгий конфликт с соседней страной. Мы настроены на долгосрочный и стабильный мир", заключил глава МИД Армении.