Глава МИД Армении и советник верховного лидера ИРИ обсудили безопасность на Южном Кавказе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи - глава стратегического совета по внешним связям ИРИ Камал Харази обсудили вопросы стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи - глава стратегического совета по внешним связям ИРИ Камал Харази обсудили вопросы стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся широкой повестки дня армяно-иранского сотрудничества, отметив активную динамику развития отношений. Была отмечена важность сотрудничества в энергетике, инфраструктурных проектах.