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Глава МИД Армении и советник верховного лидера ИРИ обсудили безопасность на Южном Кавказе

Глава МИД Армении и советник верховного лидера ИРИ обсудили безопасность на Южном Кавказе Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи - глава стратегического совета по внешним связям ИРИ Камал Харази обсудили вопросы стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
В регионе
29 января 2024 г. 17:29
Глава МИД Армении и советник верховного лидера ИРИ обсудили безопасность на Южном Кавказе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи - глава стратегического совета по внешним связям ИРИ Камал Харази обсудили вопросы стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся широкой повестки дня армяно-иранского сотрудничества, отметив активную динамику развития отношений. Была отмечена важность сотрудничества в энергетике, инфраструктурных проектах.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN başçısı ilə İranın ali liderinin müşaviri Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

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