Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в Ереване обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в Ереване обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

"В ходе встречи Арарат Мирзоян и Имангали Тасмагамбетов обменялись мыслями о ситуации в регионе, проектах, направленных на развитие транспортных и экономических связей, в том числе о разработанной правительством Республики Армения концепции "Перекресток мира", — отмечается в сообщении.