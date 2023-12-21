Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в Ереване обсудили ситуацию на Южном Кавказе.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.
"В ходе встречи Арарат Мирзоян и Имангали Тасмагамбетов обменялись мыслями о ситуации в регионе, проектах, направленных на развитие транспортных и экономических связей, в том числе о разработанной правительством Республики Армения концепции "Перекресток мира", — отмечается в сообщении.