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Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на Южном Кавказе Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в Ереване обсудили ситуацию на Южном Кавказе.
В регионе
21 декабря 2023 г. 19:34
Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в Ереване обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

"В ходе встречи Арарат Мирзоян и Имангали Тасмагамбетов обменялись мыслями о ситуации в регионе, проектах, направленных на развитие транспортных и экономических связей, в том числе о разработанной правительством Республики Армения концепции "Перекресток мира", — отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın XİN rəhbəri və KTMT-nin baş katibi Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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