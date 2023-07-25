Глава МИД Армении: Ереван конструктивно настроен на переговоры с Баку

Ереван конструктивно настроен на переговоры с Баку.

Ереван конструктивно настроен на мирные переговоры с Баку.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян перед началом трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и России Сергеем Лавровым.

"В некоторых вопросах есть конкретные результаты, в других - есть перспективы прихода к согласию, но остаются и проблематичные, где позиции сторон еще далеки друг от друга", - сказал Мирзоян.

"Мы конструктивно настроены на переговоры, мы их ведем на всех площадках по всем направлениям", - заявил он.