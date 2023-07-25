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Глава МИД Армении: Ереван конструктивно настроен на переговоры с Баку

Глава МИД Армении: Ереван конструктивно настроен на переговоры с Баку Ереван конструктивно настроен на переговоры с Баку.
В регионе
25 июля 2023 г. 18:20
Глава МИД Армении: Ереван конструктивно настроен на переговоры с Баку

Ереван конструктивно настроен на мирные переговоры с Баку.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян перед началом трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и России Сергеем Лавровым.

"В некоторых вопросах есть конкретные результаты, в других - есть перспективы прихода к согласию, но остаются и проблематичные, где позиции сторон еще далеки друг от друга", - сказал Мирзоян.

"Мы конструктивно настроены на переговоры, мы их ведем на всех площадках по всем направлениям", - заявил он.

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Версия на английском языке Armenian FM: Yerevan constructively disposed to negotiations with Baku
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN başçısı: “İrəvan Bakı ilə danışıqlarda konstruktivliyə köklənib”

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