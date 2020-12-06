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Глава МИД Армении едет в Москву

Глава МИД Армении едет в Москву Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян совершит рабочую поездку в Российскую Федерацию 6-7 декабря.
В регионе
6 декабря 2020 г. 14:48
Глава МИД Армении едет в Москву
Ара Айвазян

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян совершит рабочую поездку в Российскую Федерацию 6-7 декабря.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице армянского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Ранее официальный представитель МИД России сообщила, что главы МИД Армении и России обсудят международную и региональную проблематику, весь комплекс двусторонних связей. Особое внимание будет уделено реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября, с акцентом на оказание гуманитарного содействия в восстановлении инфраструктуры, разблокирование транспортных коридоров в регионе, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых по итогам визита российской межведомственной делегации в Ереван и Баку 21 ноября.

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