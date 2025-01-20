Лавров и Мирзоян обсудят нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян во вторник отправится в Россию с рабочим визитом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 21 января, в Москве со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном обсудит нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД России.

"В фокусе внимания министров будет положение дел на Южном Кавказе с прицелом на достижение сбалансированной нормализации между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также проведут обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу российско-армянских отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, и по актуальным сюжетам мировой повестки дня.

"Рассчитываем, что предстоящая встреча пройдет в конструктивном ключе, поможет продвинуть практические вопросы взаимодействия, поспособствует укреплению безопасности и стабильности на Южном Кавказе", - отмечает МИД РФ.

17:28

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян во вторник отправится в Россию с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

"21 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Москву", - написала Бадалян в соцсети.

По ее словам, запланирована встреча Мирзояна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после которой министры проведут совместную пресс-конференцию.