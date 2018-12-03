Глава MI6 намерен призвать Россию перестать недооценивать Британию

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Глава британской разведслужбы MI6 Алекс Янгер намерен в понедельник, 3 декабря, в своём выступлении перед студентами университета Сент-Эндрюс призвать Россию перестать «недооценивать» Великобританию и её союзников.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, он призовёт Россию или любое другое государство, которое «намерено подорвать образ жизни» британцев, перестать «недооценивать» решительность и способности Британии.

По данным газеты, глава MI6 в ходе своей речи подчеркнёт, что совместный ответ на инцидент в Солсбери «разоблачил преступников» и привёл к прекращению работы российских шпионских сетей в ряде стран через высылку дипломатов.