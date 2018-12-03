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    Глава MI6 намерен призвать Россию перестать недооценивать Британию

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Глава британской разведслужбы MI6 Алекс Янгер намерен в понедельник, 3 декабря, в своём выступлении перед студентами университета Сент-Эндрюс призвать Россию перестать «недооценивать» Великобританию и её союзников.

    Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

    Как отмечается, он призовёт Россию или любое другое государство, которое «намерено подорвать образ жизни» британцев, перестать «недооценивать» решительность и способности Британии.

    По данным газеты, глава MI6 в ходе своей речи подчеркнёт, что совместный ответ на инцидент в Солсбери «разоблачил преступников» и привёл к прекращению работы российских шпионских сетей в ряде стран через высылку дипломатов.

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