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    Глава МЧС России предложил штрафовать синоптиков за несбывшиеся прогнозы погоды

    Пучков: Штрафы повысят эффективность сферы и повлияют на ответственность конкретных должностных лиц

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Метеорологи могут из своего кармана заплатить за несвоевременные и неточные прогнозы погоды. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", инициатором экономических санкций на селекторном совещании МЧС России сегодня выступил глава министерства Владимир Пучков.

    "Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды", – заявил глава МЧС России.

    По его словам, штрафы повысят эффективность сферы и повлияют на ответственность конкретных должностных лиц. 

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