Глава МЧС РФ поблагодарил Азербайджан за организацию эвакуации российских граждан из Ирана

Глава МЧС России Александр Куренков в Баку провел переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым.

Глава МЧС России Александр Куренков в Баку провел переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Глава МЧС России Александр Куренков провел двустороннюю встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым. Глава российского ведомства выразил признательность Азербайджану за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта", - сказали в пресс-службе.