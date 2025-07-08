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Глава МЧС РФ поблагодарил Азербайджан за организацию эвакуации российских граждан из Ирана

Глава МЧС РФ поблагодарил Азербайджан за организацию эвакуации российских граждан из Ирана Глава МЧС России Александр Куренков в Баку провел переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым.
В регионе
8 июля 2025 г. 12:10
Глава МЧС РФ поблагодарил Азербайджан за организацию эвакуации российских граждан из Ирана

Глава МЧС России Александр Куренков в Баку провел переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Глава МЧС России Александр Куренков провел двустороннюю встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым. Глава российского ведомства выразил признательность Азербайджану за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта", - сказали в пресс-службе.

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Версия на английском языке Russian emergencies minister thanks Azerbaijan for organizing evacuation of Russian citizens from Iran
Версия на азербайджанском языке Rusiya FHN rəhbəri vətəndaşların İrandan təxliyəsinin təşkilinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

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