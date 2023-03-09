Глава МАГАТЭ: Запасы дизеля на Запорожской АЭС хватит на 15 дней

Запорожская АЭС впервые была полностью обесточена с ноября 2022 года, дизеля хватит на 15 дней работы генераторов.

Запорожская АЭС впервые была полностью обесточена с ноября 2022 года, дизеля хватит на 15 дней работы генераторов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, энергоснабжение станции обеспечивают 8 из 20 имеющихся генераторов, остальные переведены в режим ожидания. "Дизельного топлива на объекте хватит на 15 дней работы. Два из шести энергоблоков, которые находились в режиме горячего останова, переведены в режим холодного останова. Впервые с 23 ноября 2022 года станция потеряла все энергоснабжение, что произошло вслед за сообщениями о ракетных ударах по всей Украине в течение ночи", - заявил он на заседания Совета управляющих МАГАТЭ .

Гросси отметил, что продолжит "срочные консультации и контакты".