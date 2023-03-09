О нас

Глава МАГАТЭ: Запасы дизеля на Запорожской АЭС хватит на 15 дней

Глава МАГАТЭ: Запасы дизеля на Запорожской АЭС хватит на 15 дней Запорожская АЭС впервые была полностью обесточена с ноября 2022 года, дизеля хватит на 15 дней работы генераторов.
В регионе
9 марта 2023 г. 14:00
Глава МАГАТЭ: Запасы дизеля на Запорожской АЭС хватит на 15 дней

Запорожская АЭС впервые была полностью обесточена с ноября 2022 года, дизеля хватит на 15 дней работы генераторов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, энергоснабжение станции обеспечивают 8 из 20 имеющихся генераторов, остальные переведены в режим ожидания. "Дизельного топлива на объекте хватит на 15 дней работы. Два из шести энергоблоков, которые находились в режиме горячего останова, переведены в режим холодного останова. Впервые с 23 ноября 2022 года станция потеряла все энергоснабжение, что произошло вслед за сообщениями о ракетных ударах по всей Украине в течение ночи", - заявил он на заседания Совета управляющих МАГАТЭ .

Гросси отметил, что продолжит "срочные консультации и контакты".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 19 автомобилей МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 19 автомобилей МККК
3 марта 2023 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi