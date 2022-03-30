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Глава МАГАТЭ: Вывод войск РФ из украинских АЭС следует рассматривать на разных уровнях

Глава МАГАТЭ: Вывод войск РФ из украинских АЭС следует рассматривать на разных уровнях "Вопрос о выводе российских военных с территорий Чернобыльской и Запорожской атомных станций следует рассматривать на разных уровнях, в частности, на переговорах между Украиной и Россией".
В регионе
30 марта 2022 г. 18:00
Глава МАГАТЭ: Вывод войск РФ из украинских АЭС следует рассматривать на разных уровнях

"Вопрос о выводе российских военных с территорий Чернобыльской и Запорожской атомных станций следует рассматривать на разных уровнях, в частности, на переговорах между Украиной и Россией".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал на встрече с работниками Южно-Украинской АЭС, сообщает НАЭК "Энергоатом".

Он выразил надежду на скорейшее прекращение боевых действий: "Мы, конечно, надеемся, что момент прекращения огня уже близок, и те переговоры, которые происходят между Украиной и Россией, будут способствовать миру", – сказал Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ также отметил, что во время визита в Украину обсудит с украинскими чиновниками вопросы поддержки и помощи стране.

"Вы должны знать, что представители многих стран обратились к нам с предложениями оказать поддержку через нашу организацию", – добавил он.

Министр энергетики Герман Галущенко в ходе встречи с Гросси заявил о том, что Украина требует заблокировать деятельность представителей России в МАГАТЭ. Также министр подчеркнул, что МАГАТЭ должно ограничить доступ российских сотрудников к данным по АЭС Украины.

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Версия на азербайджанском языке Rafael Qrossi: "Ukrayna AES-lərindən rusiyalı hərbçilərin çıxarılması müzakirə olunmalıdır"
Версия на английском языке IAEA: Withdrawal of Russian troops from Ukraine nuke plants should be considered differently

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