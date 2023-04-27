О нас

Глава МАГАТЭ: Впечатлен дизайном АЭС "Аккую"

Глава МАГАТЭ: Впечатлен дизайном АЭС "Аккую" Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с главой "Росатом" Алексеем Лихачевым осмотрели макет АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.
В регионе
27 апреля 2023 г. 16:47
Глава МАГАТЭ: Впечатлен дизайном АЭС Аккую

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с главой "Росатом" Алексеем Лихачевым осмотрели макет АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что Гросси отметил оригинальный дизайн атомной электростанции.

"Я очень впечатлен дизайном станции, очень оригинальное решение сделать ее такой, сочетая художественные черты с функциональными. Довольно интересно", - заявил он журналистам.

Отметим, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным примет участие в формате видеоконференции к церемонии по случаю завоза ядерного топлива в АЭС "Аккую".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана
Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана
27 апреля 2023 г. 16:07
Президент Азербайджана: Армения не выполняет взятые на себя обязательства
Президент Азербайджана: Армения не выполняет взятые на себя обязательства
27 апреля 2023 г. 16:06
Президент Азербайджана принял министра по делам Европы и иностранных дел Франции
Президент Азербайджана принял министра по делам Европы и иностранных дел Франции
27 апреля 2023 г. 15:40
Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана
Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана
26 апреля 2023 г. 17:59
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
26 апреля 2023 г. 13:42
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
26 апреля 2023 г. 12:32
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
26 апреля 2023 г. 10:50
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции Немезис
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции "Немезис"
26 апреля 2023 г. 10:36
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
25 апреля 2023 г. 17:30
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
25 апреля 2023 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi