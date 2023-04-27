Глава МАГАТЭ: Впечатлен дизайном АЭС "Аккую"

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с главой "Росатом" Алексеем Лихачевым осмотрели макет АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с главой "Росатом" Алексеем Лихачевым осмотрели макет АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что Гросси отметил оригинальный дизайн атомной электростанции.

"Я очень впечатлен дизайном станции, очень оригинальное решение сделать ее такой, сочетая художественные черты с функциональными. Довольно интересно", - заявил он журналистам.

Отметим, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным примет участие в формате видеоконференции к церемонии по случаю завоза ядерного топлива в АЭС "Аккую".