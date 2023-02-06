Глава МАГАТЭ в ближайшее время посетит Иран

В скором времени ожидается визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Иран.

В скором времени ожидается визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Иран.

Как передает Report со ссылкой на Fars, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

По его словам, для его приезда необходимо подготовить техническую базу.

"Диалог между Ираном и МАГАТЭ проходит постоянно. После завершения подготовительного процесса Гросси может посетить Иран в ближайшем будущем. Для визита нужно подготовить техническую базу", - отметил он.

Напомним, что в конце января Гросси сообщил, что вновь собирается совершить визит в Тегеран. По его словам, это может произойти "в феврале".