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Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран не пустил инспекторов на объект

Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран не пустил инспекторов на объект Иран не пустил инспекторов агентства на объект в Карадже для обслуживания камер наблюдения, несмотря на достигнутые ранее договорённости.
В регионе
27 сентября 2021 г. 05:18
Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран не пустил инспекторов на объект

Иран не пустил инспекторов агентства на объект в Карадже для обслуживания камер наблюдения, несмотря на достигнутые ранее договорённости.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в МАГАТЭ.

"Генеральный директор подчеркивает, что решение Ирана не давать агентству доступ к цеху по производству компонентов центрифуг в комплексе TESA в Карадже противоречит согласованным условиям совместного заявления, опубликованного 12 сентября генеральным директором и вице-президентом Ирана и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами", - говорится в заявлении.

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