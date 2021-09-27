Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран не пустил инспекторов на объект

Иран не пустил инспекторов агентства на объект в Карадже для обслуживания камер наблюдения, несмотря на достигнутые ранее договорённости.

Иран не пустил инспекторов агентства на объект в Карадже для обслуживания камер наблюдения, несмотря на достигнутые ранее договорённости.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в МАГАТЭ.

"Генеральный директор подчеркивает, что решение Ирана не давать агентству доступ к цеху по производству компонентов центрифуг в комплексе TESA в Карадже противоречит согласованным условиям совместного заявления, опубликованного 12 сентября генеральным директором и вице-президентом Ирана и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами", - говорится в заявлении.