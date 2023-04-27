Глава МАГАТЭ примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси примет участие 27 апреля в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" на юге Турции.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси примет участие 27 апреля в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" на юге Турции.

Как передает Report , об этом заявил в интервью телеканалу CNN Türk министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез.

"Глава МАГАТЭ приедет на церемонию. Он поднимет флаг, и АЭС "Аккую" станет своего рода ядерным островом, где будут проводиться инспекции МАГАТЭ, - подчеркнул он.

27 апреля в Мерсине запланирована церемония доставки первого ядерного топлива для первого блока АЭС "Аккую". Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, примут участие в мероприятии по видеосвязи.