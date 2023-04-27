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Глава МАГАТЭ примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Глава МАГАТЭ примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси примет участие 27 апреля в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" на юге Турции.
В регионе
27 апреля 2023 г. 02:26
Глава МАГАТЭ примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС Аккую

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси примет участие 27 апреля в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" на юге Турции.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу CNN Türk министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез.

"Глава МАГАТЭ приедет на церемонию. Он поднимет флаг, и АЭС "Аккую" станет своего рода ядерным островом, где будут проводиться инспекции МАГАТЭ, - подчеркнул он.

27 апреля в Мерсине запланирована церемония доставки первого ядерного топлива для первого блока АЭС "Аккую". Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, примут участие в мероприятии по видеосвязи.

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