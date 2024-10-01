О нас

Глава МАГАТЭ посетит Беларусь

Глава МАГАТЭ посетит Беларусь Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник приедет в Беларусь.
В регионе
1 октября 2024 г. 09:05
Глава МАГАТЭ посетит Беларусь

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник приедет в Беларусь.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.

Он проведет в Минске ряд встреч на высоком уровне и посетит Белорусскую АЭС.

"Гросси посетит сегодня Беларусь для проведения встреч на высоком уровне в столице Минске, а также для визита на АЭС страны", - говорится в заявлении агентства.

Планируется, что гендиректор и его команда оценят ситуацию на объекте почти через четыре года после его подключения к сети, а также ход выполнения рекомендаций, опубликованных в обзоре эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке IAEA сhief to visit Belarus

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
26 сентября 2024 г. 19:27
В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi