Глава МАГАТЭ посетит Беларусь

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник приедет в Беларусь.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник приедет в Беларусь.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.

Он проведет в Минске ряд встреч на высоком уровне и посетит Белорусскую АЭС.

"Гросси посетит сегодня Беларусь для проведения встреч на высоком уровне в столице Минске, а также для визита на АЭС страны", - говорится в заявлении агентства.

Планируется, что гендиректор и его команда оценят ситуацию на объекте почти через четыре года после его подключения к сети, а также ход выполнения рекомендаций, опубликованных в обзоре эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.