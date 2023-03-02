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Глава МАГАТЭ: Мы должны инспектировать, что происходит в Иране, чтобы развеять сомнения

Глава МАГАТЭ: Мы должны инспектировать, что происходит в Иране, чтобы развеять сомнения Международное агентство по атомной энергии должно присутствовать в Иране и инспектировать что происходит, чтобы развеять сомнения.
В регионе
2 марта 2023 г. 13:40
Глава МАГАТЭ: Мы должны инспектировать, что происходит в Иране, чтобы развеять сомнения

Международное агентство по атомной энергии должно присутствовать в Иране и инспектировать, что происходит, чтобы развеять сомнения.

Как передает Report, об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, комментируя вопрос об обогащении Ираном урана.

По его словам, организация уже занимается инспекцией Ирана.

"Очень важно, чтобы мы поддерживали наш диалог, наши контакты с Ираном на самом высоком уровне", - сказал он, добавив, что в некоторых регионах в Иране происходят события, которые вызывают беспокойство.

Гросси подчеркнул, что представители МАГАТЭ должны присутствовать на месте, чтобы прояснить, что на самом деле происходит.

"Я говорил моим иранским коллегам, что это важно. И надеюсь, что встречи пройдут на высоком уровне", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке AEBA rəhbəri: “Şübhələri aradan qaldırmaq üçün İranda baş verənləri təftiş etməliyik”
Версия на английском языке IAEA must be present in Iran to see what is going on - Grossi

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