Глава МАГАТЭ: Мы должны инспектировать, что происходит в Иране, чтобы развеять сомнения

Международное агентство по атомной энергии должно присутствовать в Иране и инспектировать что происходит, чтобы развеять сомнения.

Международное агентство по атомной энергии должно присутствовать в Иране и инспектировать, что происходит, чтобы развеять сомнения.

Как передает Report, об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, комментируя вопрос об обогащении Ираном урана.

По его словам, организация уже занимается инспекцией Ирана.

"Очень важно, чтобы мы поддерживали наш диалог, наши контакты с Ираном на самом высоком уровне", - сказал он, добавив, что в некоторых регионах в Иране происходят события, которые вызывают беспокойство.

Гросси подчеркнул, что представители МАГАТЭ должны присутствовать на месте, чтобы прояснить, что на самом деле происходит.

"Я говорил моим иранским коллегам, что это важно. И надеюсь, что встречи пройдут на высоком уровне", - заключил он.