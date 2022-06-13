Глава Луганской ОВА: ВС РФ взяли под контроль 70% Северодонецка

По состоянию на утро 13 июня, российские войска взяли под контроль 70% Северодонецка.

По состоянию на утро 13 июня, российские войска взяли под контроль 70% Северодонецка.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Массовая эвакуация и доставка гуманитарных грузов из-за обстрелов не возможны. Военным удается вывозить всего по несколько человек в день", - указывается в сообщении.

Кроме того, по информации Гайдая, на территории завода "Азот" остается около 500 жителей, в том числе 40 детей.

"Промзона мощно обстреливается артиллерией большого калибра. Укрытия "Азота" не столь прочны как в мариупольской "Азовстали", пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Раньше все находящиеся там люди отказались выезжать из города", - уточнил Гайдай.

Глава ОВА, также российские войска усилили обстрелы из крупнокалиберного оружия по Лисичанску. В городе проводится "тихая" эвакуация, однако наибольшее количество погибших и раненых за последние дни – именно в Лисичанске.