О нас

Глава Луганской ОВА: ВС РФ взяли под контроль 70% Северодонецка

Глава Луганской ОВА: ВС РФ взяли под контроль 70% Северодонецка По состоянию на утро 13 июня, российские войска взяли под контроль 70% Северодонецка.
В регионе
13 июня 2022 г. 12:54
Глава Луганской ОВА: ВС РФ взяли под контроль 70% Северодонецка

По состоянию на утро 13 июня, российские войска взяли под контроль 70% Северодонецка.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Массовая эвакуация и доставка гуманитарных грузов из-за обстрелов не возможны. Военным удается вывозить всего по несколько человек в день", - указывается в сообщении.

Кроме того, по информации Гайдая, на территории завода "Азот" остается около 500 жителей, в том числе 40 детей.

"Промзона мощно обстреливается артиллерией большого калибра. Укрытия "Азота" не столь прочны как в мариупольской "Азовстали", пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Раньше все находящиеся там люди отказались выезжать из города", - уточнил Гайдай.

Глава ОВА, также российские войска усилили обстрелы из крупнокалиберного оружия по Лисичанску. В городе проводится "тихая" эвакуация, однако наибольшее количество погибших и раненых за последние дни – именно в Лисичанске.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi