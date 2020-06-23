Глава КС Армении: Мне стыдно за произошедшее в парламенте

Глава Конституционного суда Армении Грайр Товмасян заявил, что испытывает чувство стыда за принятие парламентом конституционных изменений.

Отметим, что согласно проекту соответствующих изменений в Конституции, принятых в парламенте Армении, судьи Конституционного суда Армении, проработавшие более 12 лет, должны покинуть его.

По словам Товмасяна, согласно действующей Конституции, в создании которой он принимал участие, конституционные изменения должны находиться под предварительным конституционным контролем – направляться в КС.

"Теперь я фиксирую, что Конституционный суд подобный проект не обсуждал", - сказал Товмасян.

По его словам, в Конституции ничего не сказано о том, что если изменения будут касаться КС, то предварительного конституционного контроля быть не должно.

"Как юрист, как человек, участвовавший в написании Конституции, мне стыдно за то, что произошло в парламенте вчера", - сказал Товмасян.

В подобной ситуации, по мнению главы КС, у судей нет возможности для защиты своих прав в собственном государстве.

Товмасян отметил, что продолжит ходить на работу в КС.