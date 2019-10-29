Глава Конституционного суда Армении подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян стал фигурантом уголовного дела. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Отмечается, что в Следственном комитете Армении расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Фигурантами по этому делу проходят бывший начальник управления по контролю над законностью Минюста Армении Норайр Паносян и должностные лица мэрии Еревана. В рамках уголовного дела получены данные о непосредственном участии Грайра Товмасяна в совершении преступлений.

Ранее следствие установило, что Норайр Паносян, занимая в 2011-2014 годах должность начальника управления по контролю над законностью в Минюсте Армении, вместе с рядом других должностных лиц Еревана лишил двух нотариусов возможности зарегистрировать свои рабочие помещения для безвозмездного пользования. Эти помещения Паносян хотел приобрести сам. Для этого он договорился с сотрудниками министерства юстиции и мэрии Еревана, которые организовали фиктивные аукционы по продаже этих помещений по ценам намного ниже рыночных.

Так как преступление со стороны Товмасяна, по данным следствия, было совершено в момент его пребывания на посту министра юстиции, то дело направлено в Специальную следственную службу.