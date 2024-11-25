Глава комитета Верховной Рады Украины: Высоко оцениваю результаты конференции COP29

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко высоко оценил результаты климатической конференции ООН (COP29) в Баку.

Об этом украинский депутат заявил восточноевропейскому бюро Report.

"Одним из важнейших решений конференции было определение новой климатической цели – 300 млрд долларов в год к 2035 году для развивающихся стран, при условии направления этих средств на реализацию национальных планов по адаптации и повышению уровня амбиций по борьбе с изменением климата", - сказал он.

Глава комитета отметил, что на конференции было принято несколько важных решений, в частности, по вопросам глобальной цели по внедрению мер адаптации, вопросам создания новых рыночных механизмов по статье 6 Парижского соглашения, разработке рабочей программы по снижению выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном секторе.

Он подчеркнул, что Украина приветствует эти решения.

"В очередной раз заявляем о своей готовности брать на себя обязательства по достижению климатической нейтральности до 2050 года, несмотря на полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Для Украины принятые на конференции решения - это возможность получить средства для реализации наших климатических планов и проектов, привлечения инвестиций в рамках статьи 6 Парижского соглашения, а также финансирования от международных финансовых институтов на зеленую энергетику, зеленое восстановление и адаптацию к изменению климата", - заявил Бондаренко.

Глава комитета Верховной Рады Украины в очередной раз поблагодарил Азербайджан "за высочайший уровень подготовки и проведения СОР29, а также за постоянную и длительную поддержку Украины".