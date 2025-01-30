Глава комитета Верховной Рады назвал условия размещения иностранных войск в Украине

11:23

Размещение иностранных военных формирований на территории Украины должно осуществляться в соответствии с требованиями Конституции.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам обороны и безопасности Федор Вениславский, отвечая на вопрос о возможном размещении в стране иностранных войск в качестве миротворческих сил.

"Размещение иностранных военных формирований на территории Украины возможно только с согласия президента и парламента. Однако в парламент пока не поступало никаких инициатив. Размещение миротворческих сил сразу после прекращения войны могло бы рассматриваться как оптимистичный сценарий", - отметил Вениславский.

По его словам, присутствие иностранных миротворческих сил может быть позитивным шагом.

"Главная цель — возвращение Украины к международно признанным границам 1991 года и обеспечение ее будущей безопасности. Размещенные с согласия Украины войска, будь то из европейских или других стран, должны гарантировать ее суверенную безопасность и не допустить возникновения новой военной эскалации. Это наш главный принцип", - подчеркнул он.