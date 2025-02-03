Глава комитета Рады: Переговоров без Украины не будет

12:35

Неоднократно на разных уровнях - как на уровне президента, так и в парламенте - заявлялось, что Украина не допустит проведения переговоров о своей судьбе без собственного участия.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам обороны и безопасности Федор Вениславский.

По его словам, не стоит ожидать, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может быть достигнута договоренность по Украине.

"Речь идет о международных нормах, гарантирующих территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Это закреплено в уставе ООН. Однако, мы видим, что Россия игнорирует все нормы международного права, включая гарантии безопасности, закрепленные в Будапештском меморандуме", – подчеркнул Вениславский.

Он отметил, что украинская сторона будет защищать свои национальные интересы.