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Глава комитета Рады: Переговоров без Украины не будет

Глава комитета Рады: Переговоров без Украины не будет 12:35
В регионе
3 февраля 2025 г. 12:55
Глава комитета Рады: Переговоров без Украины не будет

Неоднократно на разных уровнях - как на уровне президента, так и в парламенте - заявлялось, что Украина не допустит проведения переговоров о своей судьбе без собственного участия.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам обороны и безопасности Федор Вениславский.

По его словам, не стоит ожидать, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может быть достигнута договоренность по Украине.

"Речь идет о международных нормах, гарантирующих территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Это закреплено в уставе ООН. Однако, мы видим, что Россия игнорирует все нормы международного права, включая гарантии безопасности, закрепленные в Будапештском меморандуме", – подчеркнул Вениславский.

Он отметил, что украинская сторона будет защищать свои национальные интересы.

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Версия на азербайджанском языке Ali Radanın komitə sədri: Ukraynasız heç bir danışıq olmayacaq

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