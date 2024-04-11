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Глава комитета грузинского парламента: Принятие закона об иноагентах важно для нашей страны

Глава комитета грузинского парламента: Принятие закона об иноагентах важно для нашей страны Принятие закона об иноагентах важно для нашей страны, поскольку информация о донорах НПО непрозрачна.
В регионе
11 апреля 2024 г. 21:54
Глава комитета грузинского парламента: Принятие закона об иноагентах важно для нашей страны

Принятие закона об иноагентах важно для нашей страны, поскольку информация о донорах НПО непрозрачна.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили.

"Весь год мы слышим, что информация о донорах прозрачна, ее можно увидеть повсюду, но это не так. Такой информации нигде нет. Очень часто информация отсутствует на сайтах доноров и организаций, финансирующих те или иные проекты", - сказала она.

Напомним, что парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили утверждал, что иностранные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin komitə sədri: "Xarici agentlər” haqqında qanunun qəbulu vacibdir

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