Глава комитета грузинского парламента: Принятие закона об иноагентах важно для нашей страны

Принятие закона об иноагентах важно для нашей страны, поскольку информация о донорах НПО непрозрачна.
Как передает грузинское бюро
"Весь год мы слышим, что информация о донорах прозрачна, ее можно увидеть повсюду, но это не так. Такой информации нигде нет. Очень часто информация отсутствует на сайтах доноров и организаций, финансирующих те или иные проекты", - сказала она.
Напомним, что парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили утверждал, что иностранные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.