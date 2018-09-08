Глава КНДР Ким Чен Ын намерен посетить Россию, ведется подготовка визита

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Глава КНДР Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию, согласование времени и места визита начнется по дипканалам.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила в спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Он сказал, что он подтверждает готовность приехать с официальным визитом в РФ, и свое желание. Он сказал, что не хочет откладывать, и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита. Он сказал: для меня крайне важна встреча с президентом РФ, как в двустороннем плане мы должны обсудить стратегию и перспективы нашего сотрудничества, так, конечно, я бы хотел обсудить целый ряд важных, серьезных вопросов международной повестки дня", — сказала она журналистам.

Отметим, что спикер верхней палаты российского парламента Матвиенко сегодня провела встречу с лидером КНДР.