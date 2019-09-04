Президент Казахстана предложил учредить новую мировую литературную премию

В Нур-Султане стартовал первый Форум писателей стран Азии с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

В своем выступлении глава Казахстана подчеркнул, что азиатским странам необходимо объединиться – "единство народов нужно сохранить".

"Мы должны сохранять единство азиатских народов. Было время, когда мы чуть не прервали свои исторические связи. В 20 веке конкуренция между двумя системами провела границу между западной и восточной культурами. Сейчас мы знаем, что владеем одинаковыми сокровищами. Наша культура развивается и достигает нового этапа. Мы должны стремиться к знаниям и культуре – Азия должна объединиться", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент предложил учредить новую мировую литературную премию - "Гигант Азии", а также создать единую библиотеку азиатских писателей.

"Азия должна быть духовной культурой мира. Нужно назначить литературную премию "Гигант Азии". Надо создать единую электронную библиотеку "Писатели Азии". Этим мы покажем миру богатое духовное наследие Азии", - сказал он.

Отметим, что участие в форуме принимают 80 гостей из 38 стран.

Среди тем обсуждения — интеграция союзов писателей азиатских стран, создание международного комитета по организации форумов азиатских писателей, участие авторов в международных литературных мероприятиях. В заключительный день форума — 6 сентября — писатели сделают официальное коллективное обращение по вопросам развития культуры в Азии.