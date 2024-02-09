Глава Кабмина Кыргызстана прибыл с визитом в Анкару

Председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров прибыл с официальным визитом в столицу Турции, Анкару.

Председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров прибыл с официальным визитом в столицу Турции, Анкару.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Жапарова в аэропорту встретил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"В рамках визита глава кабмина примет участие в 11-м заседании кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также в работе кыргызско-турецкого бизнес-форума. Также Жапаров встретится с официальными представителями Турции и ознакомится с деятельностью ряда предприятий", - напомнили в пресс-службе.

По итогам встреч и мероприятий планируется подписание двусторонних документов.