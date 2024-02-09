President
О нас

Глава Кабмина Кыргызстана прибыл с визитом в Анкару

Глава Кабмина Кыргызстана прибыл с визитом в Анкару Председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров прибыл с официальным визитом в столицу Турции, Анкару.
В регионе
9 февраля 2024 г. 11:41
Глава Кабмина Кыргызстана прибыл с визитом в Анкару

Председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров прибыл с официальным визитом в столицу Турции, Анкару.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Жапарова в аэропорту встретил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"В рамках визита глава кабмина примет участие в 11-м заседании кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также в работе кыргызско-турецкого бизнес-форума. Также Жапаров встретится с официальными представителями Турции и ознакомится с деятельностью ряда предприятий", - напомнили в пресс-службе.

По итогам встреч и мероприятий планируется подписание двусторонних документов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Head of Kyrgyz Cabinet of Ministers arrives in Ankara

Экслюзивные новости

Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi