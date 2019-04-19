Глава ИВ Дманисского района Грузии поинтересовался проблемами азербайджанцев

Глава ИВ Дманисского района Грузии Георгий Татуашвили встретился с жителями сел компактного проживания азербайджанцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, глава района поинтересовался проблемами сел Ашагы Орозман, Юхары Орозман и Мтисздири.

Цель встречи заключалась в выявлении беспокоящих сельских жителей проблем и оказании поддержки в разрешении этих проблем в рамках полномочий районного руководства.

Г.Татуашвили проинформировал сельских жителей об осуществляемых в районе социальных программах и планируемых инфраструктурных проектах.

На встрече также присутствовали заместитель главы ИВ Дманисского района Ариф Сулейманов, члены муниципалитета Камран Хыдыров и Рамиз Рамазанов.