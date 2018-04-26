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    Глава Исполкома СНГ: Единого рецепта в урегулировании замороженных конфликтов нет

    Очевидно, что потребуется время для нахождения взаимопонимания между сторонами конфликтов. А это далеко не так просто

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Коллективные структуры СНГ пока не участвуют в урегулировании конфликтов на пространстве организации.

    Как передает Report, об этом в интервью "Известия" заявил глава Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

    "Относительно "замороженных конфликтов" отвечу так: худой мир всегда лучше хорошей ссоры. Поиски разрешения подобных конфликтов на пространстве СНГ ведутся заинтересованными сторонами в различных форматах. Одного рецепта тут нет", - заявил С.Лебедев.

    По его словам, в ряду случае к разрешению подобных конфликтов привлекаются как региональные участники, так и нерегиональные, однако коллективные структуры СНГ к подобным процесса пока не подключены.

    "Очевидно, что потребуется время для нахождения взаимопонимания между сторонами конфликтов. А это далеко не так просто", - отметил глава комитета.

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