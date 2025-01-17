О нас

Глава ИРИ: Присутствие внерегиональных сил может дестабилизировать ситуацию

Глава ИРИ: Присутствие внерегиональных сил может дестабилизировать ситуацию Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что присутствие в регионе внерегиональных сил может дестабилизировать ситуацию.
В регионе
17 января 2025 г. 15:47
Глава ИРИ: Присутствие внерегиональных сил может дестабилизировать ситуацию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что присутствие в регионе внерегиональных сил может дестабилизировать ситуацию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Наш верховный руководитель и мы все считаем, что все региональные проблемы должны решаться только через договоренности между региональными странами. Мы считаем, что присутствие внерегиональных сил в нашем регионе только может усугубить ситуацию и дестабилизировать ситуацию", - сказал Пезешкиан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti: Kənar qüvvələrin iştirakı regionda sabitliyi poza bilər

Другие новости из категории

Глава МИД Словении находится с визитом в Украине
Глава МИД Словении находится с визитом в Украине
17 января 2025 г. 16:09
Сотрудник посольства Франции в России совершил ДТП со смертельным исходом
Сотрудник посольства Франции в России совершил ДТП со смертельным исходом
17 января 2025 г. 15:52
Главы МИД G20 встретятся в Йоханнесбурге в феврале
Главы МИД G20 встретятся в Йоханнесбурге в феврале
17 января 2025 г. 15:32
Пезешкиан: Надеюсь, что договор о партнерстве с РФ станет фундаментом для движения вперед
Пезешкиан: Надеюсь, что договор о партнерстве с РФ станет фундаментом для движения вперед
17 января 2025 г. 15:30
Пезешкиан заявил о перспективах, открывающихся после подписания договора о стратегическом партнерстве Ирана с РФ
Пезешкиан заявил о перспективах, открывающихся после подписания договора о стратегическом партнерстве Ирана с РФ
17 января 2025 г. 15:27
Хакан Фидан посетит с визитом Азербайджан
Хакан Фидан посетит с визитом Азербайджан
17 января 2025 г. 14:48
Путин и Пашинян обсудили двусторонние вопросы
Путин и Пашинян обсудили двусторонние вопросы
17 января 2025 г. 13:50
Вице-спикер: Грузия могла бы навсегда потерять независимость, если бы не противостояла глобальным силам
Вице-спикер: Грузия могла бы навсегда потерять независимость, если бы не противостояла глобальным силам
17 января 2025 г. 13:37
Грузия раскрыла ключевые детали расследования по протестам в Тбилиси
Грузия раскрыла ключевые детали расследования по протестам в Тбилиси
17 января 2025 г. 11:54
Пашинян до лета этого года потребует роспуска МГ ОБСЕ
Пашинян до лета этого года потребует роспуска МГ ОБСЕ
17 января 2025 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi