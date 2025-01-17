Глава ИРИ: Присутствие внерегиональных сил может дестабилизировать ситуацию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что присутствие в регионе внерегиональных сил может дестабилизировать ситуацию.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что присутствие в регионе внерегиональных сил может дестабилизировать ситуацию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Наш верховный руководитель и мы все считаем, что все региональные проблемы должны решаться только через договоренности между региональными странами. Мы считаем, что присутствие внерегиональных сил в нашем регионе только может усугубить ситуацию и дестабилизировать ситуацию", - сказал Пезешкиан.