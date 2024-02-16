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Глава Херсонской области: Более тысячи детей до сих пор считаются пропавшими без вести

Глава Херсонской области: Более тысячи детей до сих пор считаются пропавшими без вести Более тысячи детей из Херсонской области до сих пор считаются пропавшими без вести.
В регионе
16 февраля 2024 г. 13:00
Глава Херсонской области: Более тысячи детей до сих пор считаются пропавшими без вести

Более тысячи детей из Херсонской области до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом сказал восточноевропейскому бюро Report глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"По словам свидетелей, некоторые из них находятся в заложниках. Возможно, они удерживаются россиянами на неподконтрольных Украине территориях. Ранее в Россию вывезли детей с ограниченными физическими возможностями. Теперь мы вместе с международными организациями пытаемся вернуть их в целости и сохранности в родные семьи. Более тысячи детей были вывезены на территорию России", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Xerson vilayətinin rəhbəri: Mindən çox uşaq oğurlanıb

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