Глава Халк Маслахаты Туркменистана встретился с президентом ОАЭ

Глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, прибывший с рабочим визитом в Абу-Даби, встретился с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, прибывший с рабочим визитом в Абу-Даби, встретился с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report, встреча прошла во дворце Аль-Шати.

Мохаммед бен Заид Аль Нахайян и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили тесную дружбу между двумя странами, различные аспекты сотрудничества и совместной работы, а также возможности ее развития в более широких горизонтах, отвечающих взаимным интересам. В ходе переговоров было отмечено общее видение сотрудничества и его приоритетов для достижения развития и процветания двух дружественных народов.

На встрече также присутствовали высокопоставленные лица с обеих сторон, в том числе, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, управляющий директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби, специальный посланник ОАЭ по вопросам изменения климата, председатель компании Masdar Султан Ахмед аль-Джабер и генеральный директор Фонда развития Абу-Даби Мохаммедом Сейф Аль-Сувэйди.

С туркменской стороны во встрече приняли участие заместитель председателя правительства, министр иностранных дел Рашид Мередов, посол в ОАЭ и другие чиновники.