Глава ГУР Украины заявил о неудачных покушениях на Путина

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов сказал, что попытки покушений на президента России Владимира Путина предпринимались, но все они были неудачные.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов сказал, что попытки покушений на президента России Владимира Путина предпринимались, но все они были неудачные.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом Буданов заявил в интервью украинскому изданию New voice.

При этом он не уточнил о каких именно случаях идет речь.

"Они (попытки покушения) были, но, как видите, пока неудачные", - сообщил глава ГУР .

В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо меры по обеспечению безопасности Путина находятся на обычном уровне. По его словам, дополнительные меры в последнее время не вводились. После публикации интервью с Будановым Песков заявил о том, что президент на должном уровне защищен от угроз со стороны Киева.