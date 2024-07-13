О нас

Глава ГУР Украины заявил о неудачных покушениях на Путина

Глава ГУР Украины заявил о неудачных покушениях на Путина Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов сказал, что попытки покушений на президента России Владимира Путина предпринимались, но все они были неудачные.
В регионе
13 июля 2024 г. 17:36
Глава ГУР Украины заявил о неудачных покушениях на Путина

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов сказал, что попытки покушений на президента России Владимира Путина предпринимались, но все они были неудачные.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом Буданов заявил в интервью украинскому изданию New voice.

При этом он не уточнил о каких именно случаях идет речь.

"Они (попытки покушения) были, но, как видите, пока неудачные", - сообщил глава ГУР .

В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо меры по обеспечению безопасности Путина находятся на обычном уровне. По его словам, дополнительные меры в последнее время не вводились. После публикации интервью с Будановым Песков заявил о том, что президент на должном уровне защищен от угроз со стороны Киева.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi