Глава ГШ ВС Армении обсудил с американскими военными сотрудничество в оборонной сфере

Глава Генштаба Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян обсудил с зампредседателя начальников объединенных штабов вооруженных сил США адмиралом Кристофером Грэди и начальником штаба Военно-воздушных сил США генералом Чарльзом Брауном вопросы взаимодействия

Глава Генштаба Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян обсудил с зампредседателя начальников объединенных штабов вооруженных сил США адмиралом Кристофером Грэди и начальником штаба Военно-воздушных сил США генералом Чарльзом Брауном вопросы взаимодействия двух стран в оборонной сфере.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В ходе встреч был обсужден ряд вопросов, касающихся нынешнего состояния армяно-американского оборонного сотрудничества, предстоящих к реализации программ, проведения совместных мероприятий, внедрения профессиональной сержантской системы и концепции осуществления командования посредством решения конкретных задач, а также возможностей более широкого сотрудничества в сфере военно-воздушных сил и региональной безопасности.