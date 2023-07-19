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Глава ГШ ВС Армении обсудил с американскими военными сотрудничество в оборонной сфере

Глава ГШ ВС Армении обсудил с американскими военными сотрудничество в оборонной сфере Глава Генштаба Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян обсудил с зампредседателя начальников объединенных штабов вооруженных сил США адмиралом Кристофером Грэди и начальником штаба Военно-воздушных сил США генералом Чарльзом Брауном вопросы взаимодействия
В регионе
19 июля 2023 г. 12:05
Глава ГШ ВС Армении обсудил с американскими военными сотрудничество в оборонной сфере

Глава Генштаба Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян обсудил с зампредседателя начальников объединенных штабов вооруженных сил США адмиралом Кристофером Грэди и начальником штаба Военно-воздушных сил США генералом Чарльзом Брауном вопросы взаимодействия двух стран в оборонной сфере.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В ходе встреч был обсужден ряд вопросов, касающихся нынешнего состояния армяно-американского оборонного сотрудничества, предстоящих к реализации программ, проведения совместных мероприятий, внедрения профессиональной сержантской системы и концепции осуществления командования посредством решения конкретных задач, а также возможностей более широкого сотрудничества в сфере военно-воздушных сил и региональной безопасности.

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Версия на английском языке Armenian army chief, US top brass mull cooperation in defense

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