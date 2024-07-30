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Глава Госдумы РФ прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Ирана

Глава Госдумы РФ прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.
В регионе
30 июля 2024 г. 15:47
Глава Госдумы РФ прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Ирана

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 30 июля, прибыл в Тегеран. По поручению президента РФ Владимира Путина председатель ГД примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана", - говорится в сообщении.

28 июля духовный лидер Ирана Али Хаменеи подписал указ об утверждении Пезешкиана в должности президента. Инаугурация состоится во вторник в здании Меджлиса (однопалатного парламента). 23 июля член президиума иранского Меджлиса Моджтаба Юсефи сообщил, что на инаугурацию ожидается прибытие зарубежных представителей по меньшей мере из 60 стран.

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