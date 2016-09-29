Глава Генштаба ВС России: Обстановка на границах стран СНГ далека от стабильности

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов призвал страны СНГ расширять сотрудничество в обороне и безопасности для борьбы с терроризмом, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Учитывая, что обстановка на внешних границах содружества далека от стабильности, перед нами стоит совместная задача не допустить распространения терроризма на пространство СНГ", - сказал Герасимов на заседании комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что "в сложившейся непростой ситуации необходимо расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности". Герасимов также отметил, что военное сотрудничество в формате СНГ "позволяет успешно развивать взаимодействие по широкому спектру направлений".

Правовой основой такого взаимодействия, отметил Герасимов, является концепция военного сотрудничества стран содружества до 2020 года.

Отметим, что для участия на заседании начальник Генштаба ВС Азербайджана, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Санкт-Петербург по приглашению первого заместителя министра обороны, начальника Генштаба ВС России, генерала армии Валерия Герасимова.