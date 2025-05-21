Глава Генштаба ВС: Иран возводит стены на восточных границах для повышения безопасности

Иран ведет активное строительство защитных сооружений на восточной границе страны для обеспечения ее безопасности.
Как передает Report со ссылкой ИРНА, об этом заявил начальник штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери.
Сообщается, что Багери сделал эти заявления накануне вечером при посещении провинции Систан и Белуджистан для инспекции войск, размещенных в пограничном регионе, и для оценки успехов со строительством пограничных укреплений.
Он отметил, что в провинции развернуты подразделения Армии Ирана, Корпуса стражей Исламской революции и Сил правопорядка Исламской Республики Иран, и что этот район, граничащий с Афганистаном и Пакистаном, остается приоритетным для иранских вооруженных сил.