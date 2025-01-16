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Глава Генштаба ВС Армении участвует в заседании военного комитета НАТО

Глава Генштаба ВС Армении участвует в заседании военного комитета НАТО Начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян в Брюсселе участвует в заседании военного комитета Североатлантического альянса.
В регионе
16 января 2025 г. 11:36
Глава Генштаба ВС Армении участвует в заседании военного комитета НАТО

Начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян в Брюсселе участвует в заседании военного комитета Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"15-17 января с рабочим визитом в Брюсселе находится делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны РА, начальником ГШ ВС, генерал-лейтенантом Асряном, с целью участия в заседании военного комитета Североатлантического альянса в формате начальников штабов обороны государств-членов и партнеров НАТО", - заявили в ведомстве.

Целью заседания является повышение осведомленности о современных глобальных и региональных угрозах и вызовах, а также поиск коллективных решений по их смягчению, говорится в сообщении.

В ходе заседания обсуждаются вопросы, касающиеся устойчивости критически важных инфраструктур жизнеобеспечения в эпоху изменения климата, повсеместной нестабильности, новых и разрушительных технологий, гибридных и киберугроз, а также участия государств-партнеров в операциях и миссиях под руководством НАТО, сообщили в Минобороны Армении.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan ordusunun Baş Qərargah rəisi NATO iclasında iştirak edir

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