Глава Генштаба ВС Армении обсудил сотрудничество с руководством Нацгвардии США

Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян обсудил сотрудничество с руководством Нацгвардии США.

Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян обсудил сотрудничество с руководством Нацгвардии США.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

Находящийся с рабочим визитом в США Асрян 17-18 июля принял участие в конференции, посвященной 30-летию программы сотрудничества в рамках Нацгвардии США.

В рамках мероприятия он встретился с главой бюро Национальной гвардии США Дэниелом Хокансоном, директором по стратегии, планированию и политике Европейского командования США Даниэлем Ласикой, командиром Национальной гвардии Канзаса Майклом Венерди.

Собеседники обсудили взаимодействие Армении и Канзаса, ряд вопросов связанных с двусторонним сотрудничеством с США.