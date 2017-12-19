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    Глава ФСБ: В странах СНГ перекрыты 11 каналов переброски рекрутов в террористические организации

    Александр Бортников: Спецслужбы СНГ также предотвратили ряд террористических атак в России и странах Центральной Азии

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Спецслужбы стран СНГ выявили и перекрыли 11 каналов переброски рекрутов в террористические организации, действующие на территории Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ.

    "Общими усилиями выявлены и перекрыты 11 каналов переброски рекрутов в зоны боевых действий в Сирийской арабской республике", - заявил А. Бортников.

    По его словам, спецслужбы также предотвратили ряд террористических атак в России и странах Центральной Азии, нейтрализовав угрозы нападений боевиков на диппредставительства государств СНГ за рубежом.

    "Российскими органами безопасности партнерам переданы около 300 лиц, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций. 218 из них привлечены к уголовной ответственности", - добавил глава российской службы безопасности.

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