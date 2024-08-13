Глава ФСБ: В России в 2024 году предотвращено 110 терактов

Правоохранительные органы предотвратили с начала года 110 терактов в России.

Правоохранительные органы предотвратили с начала года 110 терактов в России.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

"С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. За подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержано более 1 050 лиц", - сказал он.

Он отметил, что зарубежные спецслужбы все активнее пытаются вовлекать россиян, особенно молодежь, в террористическую деятельность.