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Глава ФСБ: В России в 2024 году предотвращено 110 терактов

Глава ФСБ: В России в 2024 году предотвращено 110 терактов Правоохранительные органы предотвратили с начала года 110 терактов в России.
В регионе
13 августа 2024 г. 12:48

Правоохранительные органы предотвратили с начала года 110 терактов в России.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

"С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. За подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержано более 1 050 лиц", - сказал он.

Он отметил, что зарубежные спецслужбы все активнее пытаются вовлекать россиян, особенно молодежь, в террористическую деятельность.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya FTX: Bu il ölkədə 110 terror aktının qarşısı alınıb

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