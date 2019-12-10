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Глава ФСБ: В России предотвращено 50 терактов, уничтожены 32 боевика

Глава ФСБ: В РФ предотвращено 50 терактов, уничтожены 32 боевика
​В 2019 году в России предотвращено 50 преступлений террористической направленности, терактов не допущено

В 2019 году в России предотвращено 50 преступлений террористической направленности, терактов не допущено.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

По его словам, с начала года в России уничтожены 32 боевика, задержан 241 участник бандгрупп, пресечена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций во всех федеральных округах.

Он также добавил, что в России за год ликвидировали 83 подпольные оружейные мастерские, нейтрализованы 8 групп, занимавшихся поставками оружия. 

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