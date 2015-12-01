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    ​Глава ФМС призвал страны СНГ готовиться к массовому притоку беженцев

    Ромодановский: При массовом притоке беженцев может быть использован опыт, имеющийся в новейшей истории России

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Глава Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский призвал страны СНГ совместно готовиться к возможному в будущем массовому притоку беженцев из-за границы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Полагаю, что странам СНГ нужно готовиться к совместному реагированию на возможный массовый приток беженцев. При этом может быть использован опыт, имеющийся в новейшей истории РФ ", — заявил глава ФМС Константин Ромодановский на заседании научного-экспертного совета при председателе Совфеда по проблемам миграции.

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