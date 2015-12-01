​Глава ФМС призвал страны СНГ готовиться к массовому притоку беженцев

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Глава Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский призвал страны СНГ совместно готовиться к возможному в будущем массовому притоку беженцев из-за границы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Полагаю, что странам СНГ нужно готовиться к совместному реагированию на возможный массовый приток беженцев. При этом может быть использован опыт, имеющийся в новейшей истории РФ ", — заявил глава ФМС Константин Ромодановский на заседании научного-экспертного совета при председателе Совфеда по проблемам миграции.