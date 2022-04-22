Глава Евросовета призвал президента РФ в городах Украины открыть гумкоридоры

Председатель Евросовета Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина в честь предстоящей православной Пасхи незамедлительно открыть в городах Украины гуманитарные коридоры. Этот вопрос он поднял в телефонном разговоре с Путиным.
Как передает Report, об этом глава Евросовета написал на своей странице в Twitter.
"Провел телефонный разговор с президентом Путиным. Решительно призвал его немедленно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - отметил он.
Председатель Евросовета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин в пятницу проведут телефонный разговор.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У Путина сейчас будет международный телефонный разговор, мы вас проинформируем. Это будет председатель Европейского совета [Шарль] Мишель", - сказал Песков.