О нас
Аудио новости

Глава Евросовета призвал президента РФ в городах Украины открыть гумкоридоры

Глава Евросовета призвал президента РФ в городах Украины открыть гумкоридоры Председатель Евросовета Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина в честь предстоящей православной Пасхи незамедлительно открыть в городах Украины гуманитарные коридоры. Этот вопрос он поднял в телефонном разговоре с Путиным.
В регионе
22 апреля 2022 г. 15:58
Глава Евросовета призвал президента РФ в городах Украины открыть гумкоридоры

Председатель Евросовета Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина в честь предстоящей православной Пасхи незамедлительно открыть в городах Украины гуманитарные коридоры. Этот вопрос он поднял в телефонном разговоре с Путиным.

Как передает Report, об этом глава Евросовета написал на своей странице в Twitter.

"Провел телефонный разговор с президентом Путиным. Решительно призвал его немедленно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - отметил он.

13.25

Председатель Евросовета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин в пятницу проведут телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Путина сейчас будет международный телефонный разговор, мы вас проинформируем. Это будет председатель Европейского совета [Шарль] Мишель", - сказал Песков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel Putini Ukrayna şəhərlərində humanitar dəhlizlər yaratmağa çağırıb
Версия на английском языке Charles Michel calls on Russian president to open humanitarian corridors in Ukrainian cities

Самое важное

Центр приема граждан обнародовал график на май
Центр приема граждан обнародовал график на май
22 апреля 2022 г. 15:21
Продлен срок особого карантинного режима
Продлен срок особого карантинного режима
22 апреля 2022 г. 14:09
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
22 апреля 2022 г. 12:50
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
22 апреля 2022 г. 08:55
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
21 апреля 2022 г. 16:29
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
21 апреля 2022 г. 12:47
Помощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
ФотоПомощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
21 апреля 2022 г. 11:51
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
21 апреля 2022 г. 10:20
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi