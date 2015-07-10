Глава Евросовета посетит 14-16 июля Грузию и Армению

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Председатель Европейского совета Дональд Туск совершит 14-16 июля визиты в Грузию и Армению, сообщили РИА Новости в пятницу в его пресс-службе.

В Грузии глава Евросовета будет находиться 14-15 июля, в Армении - 16 июля.

Обе страны являются участницами программы Евросоюза - "Восточное партнерство", направленной на политическое сближение и экономическую ассоциацию с сообществом, но не предусматривающую членство в нем.

ЕС и Грузия в июле 2014 года подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является договор об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Документ проходит процесс ратификации 28 странами ЕС.