Глава Евросовета подчеркнул важное значение Грузии для Европы

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Председатель Европейского совета Дональд Туск назвал Грузию реальным лидером среди стран-участниц "Восточного партнерства" и отметил ее важное значение для Европы. Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Туск прибыл в Грузию с двухдневным визитом по приглашению президента Георгия Маргвелашвили.

"Грузия является реальным лидером "Восточного партнерства", это не комплимент, это реальность", - заявил Туск на совместной с Маргвелашвили пресс-конференции в понедельник.

Глава Евросовета поблагодарил грузинского лидера за приглашение. "Я нахожусь в Грузии потому, что ваша страна очень важна для нас. Европа максимально старается быть рядом с Грузией и поддерживать ее", — добавил он.

Маргвелашвили, в свою очередь, поблагодарил Туска за визит. "Выражаю благодарность европейским коллегам за вечную поддержку, сотрудничество и внимание". Грузинский президент выразил мнение, что этот визит ускорит процесс евроинтеграции Грузии.

ЕС и Грузия в июле 2014 года подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является договор о создании между ними углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Документ проходит процесс ратификации 28 странами ЕС.